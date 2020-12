Баскетбол Василис Спанулис пренаписа историята на европейския баскетбол 11 декември 2020 | 18:11 - Обновена Прочетена 105 0



Another record or… just another day at the office for the captain!!! Vasillis Spanoulis became the all-time first scorer in the history of the European Champions’ Cup (1957 and onward)!!! Big Respect!!! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/WrYgC2ihm4 — Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) December 11, 2020 Живата легенда на баскетболния гранд Олимпиакос Василис Спанулис покори пореден връх в своята великолепна кариера. 38-годишният ветеран се превърна в най-резултатния играч в цялата 62-годишна история на най-комерсиалните европейски клубни турнири. С вчерашните си 14 точки срещу Цървена звезда, Спанулис вече е №1 с общо 4,323 точки във вечната ранглиста, след като подмина друг великан - Хуан Карлос Наваро, който слиза до втората позиция с 4,321 пункта. Трети в подреждането е Никос Галис с 4,045. "Това е наистина огромно постижение, но не искам да мисля за него. Просто искам да съм здрав и да нося победи на отбора си. Обичам баскетбола и все още имам мотивацията да продължавам. Искам да забравя за всичко, което съм постигнал досега, и да мисля единствено за настоящето. Баскетболът е моят живот. Имало е нощи, в които не съм могъл да заспя заради някои грешни решения, които съм взимал. Обсебен съм от печеленето", каза Спанулис пред клубния сайт на Олимпиакос. Top #EuroLeague / European Champions Cup scorers since 1958 after today's game



Плеймейкърът вече е в своят 11-и сезон с екипа на "червено-белите", след като премина в тима от големия враг Панатинайкос през 2010-а. За времето си в Пирея той се превърна в легенда на тима, а постиженията му са безброй много. Спанулис завоюва два трофея от Евролигата с Олимпиакос, а на местна почва вдигна три титли от гръцкото първенство и една Купа на Гърция.



