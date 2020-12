Италия Трогателното писмо на Баджо за Роси: Той постигна нещо, което аз не успях 11 декември 2020 | 17:54 - Обновена Прочетена 414 0



копирано





“Още един голям удар. Велика за италианския футбол личност ни напусна. Паоло, ПАБЛИТО, ПАОЛО РОСИ. Почти винаги трябваше да бъде назован с личното и фамилното си имена. Той не беше Роси, той е и винаги ще бъде ПАОЛО РОСИ. Приятните спомени от времето, когато бях на 10 години, отново се появяват, запазени с десетилетия в един от многото албуми в моята памет. Днес, благодарение на Паблито, аз преглеждам този албум. Спомням си как аз и скъпият ми баща Флориндо, който почина само преди няколко месеца, карахме колело 12 км., за да стигнем от Калдоньо до Виченца. Отидохме до “Менти”, за да гледаме великия Паоло Роси. По време на мача бях сграбчил оградата, за да го гледам как играе и бележи. Мислех си, че един ден аз също ще играя на този стадион, носейки тази красива фланелка с голямото “Р” на гърдите ми. The Italian press pay tribute to #PaoloRossi What a player. #CiaoPaolo pic.twitter.com/OG9fmZacnA — John Scott (@johnmscott68) December 11, 2020 Имитирайки Паоло Роси, можех да реализирам това, което той успя да постигне: да спечеля свеовната титла с победа на финала срещу Бразилия. Това, което Паоло Роси направи срещу Германия. Да спечеля “Златната топка”, както го стори Паоло Роси. Да спечеля, въпреки страданието на коленете ми, както направи Паоло Роси. Да спечеля в свят, който се нуждае все повече и повече от усмивката на Паоло Роси. Чудесно пътуване до Китай наскоро отново ни събра заедно. Говорихме си за това колко много общи неща имахме помежду си и колко много трябва да направим за едно по-добро бъдеще, особено във футбола. “Paolo made the dream of millions of Italians came true, something that I couldn’t accomplish.”



- Roberto Baggio pic.twitter.com/InGeO4YfcK — Italian Football TV (@IFTVofficial) December 11, 2020 Паоло сбъдна мечтата на милиони италианци - нещо, което аз не успях да постигна. Да разбереш днес мистерията на живота и да намериш причина за нещата, които ни се случват, не е лесно. Също като празнината, която Паоло оставя в сърцата на своята съпруга и на трите си деца, към които са насочени моите мисли. Сбогом, Паоло. Чудя се дали ще носиш своите бутонки, докато си на небето. Надявам се, както и че твоята усмивка също ще е с теб там. Тук ще си спомняме за нея дълго време. Желая ти безопасно пътешествие, Паоло, в безкрайното небе на тихата светлина”, пише в писмото. Един от най-великите италиански футболисти - Роберто Баджо, се сбогува с починалата легенда на местния футбол - Паоло Роси, чрез трогателно писмо, публикувано в “Гадзета дело спорт”.“Още един голям удар. Велика за италианския футбол личност ни напусна. Паоло, ПАБЛИТО, ПАОЛО РОСИ. Почти винаги трябваше да бъде назован с личното и фамилното си имена. Той не беше Роси, той е и винаги ще бъде ПАОЛО РОСИ. Приятните спомени от времето, когато бях на 10 години, отново се появяват, запазени с десетилетия в един от многото албуми в моята памет. Днес, благодарение на Паблито, аз преглеждам този албум. Спомням си как аз и скъпият ми баща Флориндо, който почина само преди няколко месеца, карахме колело 12 км., за да стигнем от Калдоньо до Виченца. Отидохме до “Менти”, за да гледаме великия Паоло Роси. По време на мача бях сграбчил оградата, за да го гледам как играе и бележи. Мислех си, че един ден аз също ще играя на този стадион, носейки тази красива фланелка с голямото “Р” на гърдите ми.Имитирайки Паоло Роси, можех да реализирам това, което той успя да постигне: да спечеля свеовната титла с победа на финала срещу Бразилия. Това, което Паоло Роси направи срещу Германия. Да спечеля “Златната топка”, както го стори Паоло Роси. Да спечеля, въпреки страданието на коленете ми, както направи Паоло Роси. Да спечеля в свят, който се нуждае все повече и повече от усмивката на Паоло Роси. Чудесно пътуване до Китай наскоро отново ни събра заедно. Говорихме си за това колко много общи неща имахме помежду си и колко много трябва да направим за едно по-добро бъдеще, особено във футбола.Паоло сбъдна мечтата на милиони италианци - нещо, което аз не успях да постигна. Да разбереш днес мистерията на живота и да намериш причина за нещата, които ни се случват, не е лесно. Също като празнината, която Паоло оставя в сърцата на своята съпруга и на трите си деца, към които са насочени моите мисли. Сбогом, Паоло. Чудя се дали ще носиш своите бутонки, докато си на небето. Надявам се, както и че твоята усмивка също ще е с теб там. Тук ще си спомняме за нея дълго време. Желая ти безопасно пътешествие, Паоло, в безкрайното небе на тихата светлина”, пише в писмото.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 414

1