Норвежец записа първа победа в Световната купа по биатлон

Норвежецът Йоханес Дале постигна първа победа в кариерата си за Световната купа по биатлон, след като спечели спринта на 10 км в австрийския зимен център Хохфилцен. 23-годишният Дале стреля без грешка и измина трасето за 23:32.5 минути.

