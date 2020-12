Пол Джордж се закани на критиците си

Звездата на Лос Анджелис Клипърс Пол Джордж отправи ясно послание към критиците си, като заяви, че е напълно готов да покаже най-доброто от себе си през новия сезон. Крилото, което подписа нов договор с калифорнийци и ще си заработи $226 милиона в следващите пет години, взе участие в 60-ия епизод на подкаста "All The Smoke".

Paul George has a message for his haters;



"I'm back with my trainer that I had my MVP season...I'm locked in. As locked in as you can be...I'm on motherf**ker's asses."



(h/t @Farbod_E, via “All The Smoke) pic.twitter.com/9sByzE5wt9