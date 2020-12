Шахтьор (Д) реши да се подиграе с Интер и Лукаку

Два дни след драматичния дуел срещу Интер в Шампионската лига от Шахтьор (Донецк) решиха да иронизират съперника и в частност Ромелу Лукаку. В 89-ата минута тъмнокожият таран на домакините неволно спря с глава летящата към мрежата топка след засичане на Алексис Санчес, с което вероятно лиши отбора си от гол. А той почти сигурно щеше да е с цената на класиране на 1/8-финалите. В крайна сметка двубоят в Милано завърши 0:0 и „миньорите“ продължиха напред в Лига Европа за сметка на „нерадзурите“.

Hilarious block by Lukaku from Alexis header that would have taken Inter through! Two united greats!! #INTSHK pic.twitter.com/ofBHsqRmvx