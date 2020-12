НБА Контролите в НБА започват (пълна програма) 11 декември 2020 | 14:53 - Обновена Прочетена 149 0



Генералната подготовка за началото на новия сезон в НБА е напът да започне. През следващите 9 дни отборите ще могат да загреят за старта на кампанията чрез контролни мачове, като първата доза от тях е през идната нощ. Началото се дава от 2:00 часа с двубоите Атланта - Орландо и Детройт - Ню Йорк, а това са всички срещи, които ще бъдат проведени в периода 12-20 декември. 24 hours until the NBA is back!

#NBAPreseason starts TOMORROW — NBA (@NBA) December 11, 2020 12 декември: 02:00 Атланта Хоукс - Орландо Меджик

02:00 Детройт Пистънс - Ню Йорк Никс

03:00 Чикаго Булс - Хюстън Рокетс

05:00 ЛА Лейкърс - ЛА Клипърс

02:00 Кливланд Кавалиърс - Индиана Пейсърс

02:00 Сан Антонио Спърс - Оклахома Сити Тъндър

03:00 Милуоки Бъкс - Далас Маверикс

03:00 Минесота Тимбъруулвс - Мемфис Гризлис

03:30 Голдън Стейт Уориърс - Денвър Нъгетс

01:00 Бруклин Нетс - Вашингтон Уизардс

02:00 Детройт Пистънс - Ню Йорк Никс

03:00 Чикаго Булс - Хюстън Рокетс

03:30 ЛА Лейкърс - ЛА Клипърс

02:00 Шарлът Хорнетс - Торонто Раптърс

02:00 Маями Хийт - Ню Орлиънс Пеликанс

03:00 Милуоки Бъкс - Далас Маверикс

03:00 Минесота Тимбъруулвс - Мемфис Гризлис

03:00 Хюстън Рокетс - Сан Антонио Спърс

03:00 Оклахома Сити Тъндър - Чикаго Булс

04:00 Денвър Нъгетс - Портланд Трейл Блейзърс

02:00 Вашингтон Уизардс - Детройт Пистънс

03:00 Хюстън Рокетс - Сан Антонио Спърс

03:00 Мемфис Гризлис - Атланта Хоукс

03:30 Далас Маверикс - Минесота Тимбъруулвс

04:00 Сакраменто Кингс - Голдън Стейт Уориърс

02:00 Торонто Раптърс - Маями Хийт

02:30 Ню Йорк Никс - Кливланд Кавалиърс

03:00 Бостън Селтикс - Бруклин Нетс

03:00 Ню Орлиънс Пеликанс - Милуоки Бъкс

03:00 Оклахома Сити Тъндър - Чикаго Булс

04:00 Денвър Нъгетс - Портланд Трейл Блейзърс

02:00 Вашингтон Уизардс - Детройт Пистънс

03:00 Мемфис Гризлис - Атланта Хоукс There’s nothing like the NBA. Where else does everything you love happen in one place? Only here.



