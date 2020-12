Раул Хименес: Благодаря, ще се върна скоро!

Нападателят на Улвърхамптън Раул Хименес, който се възстановява от фрактура на черепа, заяви, че скоро ще се върне на терена. Мексиканският национал благодари на клуба си за подкрепата след сериозна травма на главата.



29-годишният футболист получи контузия на черепа в мача от 10-ия кръг на Висшата лига срещу Арсенал (2:1) след сблъсък с Давид Луис.



"Благодаря, ще се върна скоро!", написа Хименес в Twitter.

Raul Jimenez stopped by Wolves training on Wednesday for the first time since fracturing his skull against Arsenal on November 29 pic.twitter.com/FVLElnvRA1