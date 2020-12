Бокс Тайсън Фюри отговори на поканата да гледа на живо Джошуа - Пулев 11 декември 2020 | 11:55 Прочетена 383 0



Британецът заяви във видео в социалните мрежи, че вместо да гледа срещата, ще бъде на тренировка и ще усъвършенства уменията си.





The #RoadToUndisputed continues in London tomorrow night! #JoshuaPulev pic.twitter.com/7YbXircoCY — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) December 11, 2020 “Здравейте на всички. Искам да ви уверя, че няма да ходя на мача. През тази седмица имаше доста слухове, че ще отида да гледам някакъв бокс. Но това няма да се случи. Не очаквайте някакви фойерверки. Не очаквайте екшън от Краля на циганите, защото аз ще бъде на тренировка, ще работя както винаги, опитвайки се да остана в добра форма и готов за завръщането си на ринга”, отсече Фюри.

Quick update, I will not be attending any boxing this weekend. pic.twitter.com/9njUsMHvPe — TYSON FURY (@Tyson_Fury) December 9, 2020 По този начин той отхвърли предложението на мениджъра на Антъни Джошуа - Еди Хърн, да посети битката на шампиона на WBA, WBO, IBF и IBO с Кобрата. Агентът обаче изрази надежда, че Фюри все пак ще промени мнението си.



“Знам, че нашите партньори от DAZN и “Скай Спорт” са говорили с него, така че оставяме отворена вратата за евентуално присъствие на Тайсън в залата. Ако аз бях на негово място, щях на отида, за да видя от място в каква форма е следващият ми противник. Визирам Ей Джей, защото той ще победи Кубрат Пулев. Не случайно Антъни бе в залата, за да види Усик срещу Чисора. От една страна да подкрепи Дерек, но и да види какво е състоянието на Александър. Но няма значение, ако не иска да идва, това е негово решение”, коментира Хърн. FACE OFF #JoshuaPulev



WBA Super

IBF

WBO

IBO



