НБА Изненада: ЛА Клипърс хвърли $226 милиона на Пол Джордж 10 декември 2020 | 20:35 - Обновена Прочетена 489 0



All-Star forward Paul George has signed a maximum contract extension with the Los Angeles Clippers that’ll guarantee him as much as $226 million over the next five years, his agent Aaron Mintz of @CAA_Basketball tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 10, 2020 Звездата на Лос Анджелис Клипърс Пол Джордж се присъединява към играчите, които получиха максимални договори през настоящия трансферен прозорец. Крилото постигна разбирателство с калифорнийци за нова удължаваща сделка, чрез която ще остане в редиците на клуба в следващите пет години, за които ще си заработи максималните $226 милиона, съобщи Ейдриън Войнаровски от ESPN. 30-годишният баскетболист, който разочарова с изявите си в плейофната фаза през миналия сезон, имаше още една година от настоящия си договор с Клипърс - $35.4 милиона за сезон 2020/21. Чрез удължаващата сделка Ел Ей дава още $190 милиона на своята звезда за следващите четири сезона, като в сделката присъства опцията на играча преди началото на последната година. The extension adds four years and $190 million onto the $35.4 million Paul George will make this season.



PG said last week he wanted to retire a Clipper



The extension adds four years and $190 million onto the $35.4 million Paul George will make this season.



PG said last week he wanted to retire a Clipper



https://t.co/pjuEE4otgF https://t.co/wc5p6BOVFR — Yahoo Sports NBA (@YahooSportsNBA) December 10, 2020

ВАСИЛ НЕДЯЛКОВ редактор - отдел "Спорт"

