Боб Аръм: С Фюри вече коментирахме евентуален двубой с Пулев

Легендарният промоутър Боб Аръм изпрати видеосъбощение по време на официалната пресконференция на Кубрат Пулев с Антъни Джошуа. Тъй като наскоро отпразнува 89-ия си рожден ден и е базиран в САЩ, той не можа да пътува, за да присъства на живо на голямата битка на 12 декември.

50+ years as a one-of-a-kind leader in the game, supporting and promoting its biggest names to this day.



Happy 89th Birthday to @BobArum pic.twitter.com/9FOEbq5hUL