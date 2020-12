Румениге коментира ситуацията с Алаба и издаде дали ще вземе Холанд в Байерн

Президентът на Байерн (Мюнхен) Карл-Хайнц Румениге намекна, че Дейвид Алаба може и да остане в клуба след края на сезона. Както е известно, договорът на защитника изтича през следващото лято, а преговорите за нов такъв наскоро пропаднаха. Така много от европейските грандове насочиха вниманието си към 28-годишния играч.

"Всеки отбор с право мисли за това да се подсили. Нормално е, че при тази ситуация топ кубовете следят Алаба. Сега от него зависи да вземе решение. Може да смени отбора, а може и да размисли и да остане в Байерн, ще видим", коментира Румениге пред "Тутоспорт".

Would you be disappointed if your friend Agnelli (Juve president) signed Alaba on a free transfer?



KHR: "Every team rightly thinks about reinforcing. It's normal in this situation that top clubs think about Alaba. It's up to him to decide. Maybe he'll change his mind & stays" pic.twitter.com/00Y0R25vSD