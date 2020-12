Бокс Тайсън Фюри очаква победа на Кобрата 10 декември 2020 | 16:29 - Обновена Прочетена 3292 0



Тайсън Фюри: Щом Руис го би, значи и Кубрат може

“Всеки от тях може да спечели, защото това е тежка категория, а двамата са доста големи, здрави мъже. Но ако Анди Руис може да нокаутира Джошуа, то тогава и Пулев със сигурност има тази способност. Кубрат е много по-едър и предполагам, че нанася по-тежки удари, отколкото Руис, така че бих заложил на него”.



Дилиън Уайт: Лесен мач за Джошуа

“Знаете ли какво? Това ще бъде лесен мач за Джошуа. Той премина през два поредни тежки двубоя, по-скоро от емоционална гледна точка, отколкото от физическа. Така че срещата с Пулев е доста добре подбрана по отношение на мениджмънта. Пулев е възрастен и никога не е бил велик, дори когато беше в пика си. Джошуа ще бъде щастлин от възможността да разчисти задължителните си опоненти, така че за него това ще бъде мач, колкото да е ангажиран с нещо.

View this post on Instagram A post shared by Anthony Joshua (@anthonyjoshua) Дейвид Хей: Ей Джей ще разчисти пода с него

“Определено смятам, че това ще бъде добър мач за Ей Джей. Голям, източноевропеец, който е висок, стои изправен и е губил само веднъж от Кличко. А в онзи негов двубой с Владимир той започна много добре. Има мощта да създаде известни проблеми. Ей Джей ще трябва да е в най-добрата си форма, за да се справи с Пулев, защото е корав. Но ако все пак Джошуа е в такава форма, за каквато твърди, то очаквам да разчисти пода с Пулев. Смятам, че е значително по-добър боксьор от него”.



Крис Юбанк-старши: Бих заложил на Пулев

“Има няколко много важни елемента преди този двубой. На първо време е важно да се отчете как всеки от двамата се е справил с пандемията и е съумял да преодолее пречките покрай тренировъчния си режим. Заложено е страшно много и напрежението е достатъчно голямо, но ето че коронавирусът добави една екстра към всичко това. Ако всичко е преминало нормално, Ей Джей има по-висок боксов интелект, както вече доказа срещу Анди Руис-младши в реванша между двамата. Тогава не очаквах да спечели, защото смятах, че ще се хвърли за нокаут, но той ме опроверга. Вместо това използва интелекта си и си върна поясите. При положение че нещата са преминали нормално откъм подготовка, то Ей Джей без съмнение е фаворит. Но тъй като нищо не е нормално в тези последни месеци, то имам подозрение, че Пулев може и да спечели този двубой. Ако бях човек, който залага, какъвто не съм, то именно в негова полза щях да сложа парите си”.

@@@ Джоузеф Паркър: Антъни ще е твърде бърз

“Знам, че Пулев ще се яви за този мач много добре подготвен, защото той от доста време чака тази среща. Но при реванша с Руис видяхме един различен Джошуа, една негова чисто боксова версия. Смятам, че той ще бъде твърде бърз и вече натрупал достатъчно опит, за да спечели този мач”.



