НБА Хардън си хареса още два отбора, списъкът се увеличава 10 декември 2020 | 16:33 - Обновена Прочетена 708 0



копирано

Sources: James Harden now has the Milwaukee Bucks and Miami Heat among his preferred trade destinations, along with the Philadelphia 76ers and Brooklyn Nets.



More on Inside Pass at @TheAthleticNBA: https://t.co/Cp1Irm2VZN — Shams Charania (@ShamsCharania) December 10, 2020 Според информацията на Чарания Хюстън ще отхвърли всяко предложение на Бруклин, в което отсъства Кайри Ървинг или Кевин Дюрант. Все още се спекулира, че Нетс биха офертирали Карис ЛъВърт, Спенсър Динуиди, Джарет Алън и избори от Драфта.

Станаха ясни имената на още два отбора, в които недоволната суперзвезда на Хюстън Рокетс Джеймс Хардън би искал да премине, ако се стигне до размяна преди началото на сезона. Освен досегашните фаворити Бруклин и Филаделфия, към битката за привличането на Брадата се присъединяват Маями Хийт и Милуоки Бъкс, твърди Шамс Чарания от "The Athletic". До този момент това са четирите тима, които се намират високо в списъка на плеймейкъра на "ракетите".Според информацията на Чарания Хюстън ще отхвърли всяко предложение на Бруклин, в което отсъства Кайри Ървинг или Кевин Дюрант. Все още се спекулира, че Нетс биха офертирали Карис ЛъВърт, Спенсър Динуиди, Джарет Алън и избори от Драфта.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 708 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1