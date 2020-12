Италианският и европейският футбол скърбят за Паоло Роси

Множество италиански и европейски отбори, както и футболни личности изразиха тъгата си в социалните мрежи, след като разбраха за смъртта на легендата Паоло Роси.



Почина суперзвездата на италианския футбол Паоло Роси

Сред тях, разбира се, бяха бившите му клубове Ювентус, Милан и Виченца. "Сбогом, Паоло", написаха от "Старата госпожа", като оттам посветиха и цял материал за бившия нападател.

"Възхищавахме ти се с фланелката на "адзурите", приветствахме те с тази на "росонерите". Винаги ще помним твоята сладка усмивка, сбогом Паблито", добавиха от Милан.

Ti abbiamo ammirato in maglia azzurra, ti abbiamo abbracciato in maglia rossonera, il nostro ricordo per sempre al fianco del tuo dolce sorriso, ciao Pablito pic.twitter.com/QFcbd9wP9t