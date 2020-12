НБА Хардън се завърна в Хюстън, но бъдещето му остава неясно 10 декември 2020 | 14:45 Прочетена 130 0



Source: James Harden will need to test negative for the coronavirus six consecutive days before being cleared to practice with the Rockets. — Tim MacMahon (@espn_macmahon) December 9, 2020 Джеймс Хардън най-сетне се присъедини към лагера на своя отбор Хюстън Рокетс. Плеймейкърът на "ракетите" обаче ще трябва да премине през допълнителни изпитания, преди да му бъде позволено да поднови тренировъчен процес наравно със своите съотборници. Брадата трябва да даде цели шест поредни отрицателни проби за COVID-19. Както е известно, Хардън си навлече гнева на НБА заради посещенията си в стриптийз клубове през последните дни, въпреки че Лигата затегна мерките срещу разпространението на коронавируса и забрани на играчите да влизат в барове, нощни клубове и т.н. Все още не е ясно дали Хардън ще остане част от Хюстън за началото на новия сезон, който започва на 22 декември. Според последните информации 31-годишният топреализатор на НБА от миналия сезон не е бил доволен от назначението на Стивън Сайлъс като треньор на отбора. ESPN съобщава, че Филаделфия е сред водещите дестинации за трансфер на Брадата. Rockets HC Stephen Silas was able to say hello to James Harden for the first time, but also noted he’s still in the testing protocol. Via @Jonathan_Feigen pic.twitter.com/8jdAiCGezj — NBA Retweet (@RTNBA) December 9, 2020 Самият Сайлъс призна, че комуникацията между двамата е слаба за момента. "Успях да му кажа само "здрасти", сподели наставникът на "ракетите".

