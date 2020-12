Ще се завърне ли Пау Гасол в Лейкърс? Ето мнението на легендата

Един от най-великите европейски играчи в историята на НБА - Пау Гасол, все още иска да се състезава на най-високо ниво. 40-годишната легенда призна, че би желал да се завърне в състава на Лос Анджелис Лейкърс, където спечели два шампионски пръстена през 2009-а и 2010-а. При "езерняците" играе братът на Пау - Марк, който подсили тима като свободен агент миналия месец.

"Няма да лъжа - би било много специално да се завърна в Лейкърс, още повече с наличието на Марк. Но, в момента не съм в позицията да искам много. Както се казва, нямам 10 оферти на масата... Все пак бих желал да допринасям с нещо на отбора, да се чувствам необходим. Не просто да седя на на пейката и да бъда там. Бих искал да се наслаждавам, а това става чрез играене", каза Пау пред ESPN.

Pau Gasol told @ZachLowe_NBA that he is working toward what he hopes will be an NBA comeback, with the Lakers being one of his dream destinations. https://t.co/WrYYXXUDUk pic.twitter.com/MGMSw8TY1h