Мбапе подобри рекорд на Меси в Шампионската лига

Звездата на Пари Сен Жермен Килиан Мбапе се разписа на два пъти при снощната победа с 5:1 над Истанбул Башакшехир в Шампионската лига и вече има общо 21 гола в турнира.

По този начин французинът стана най-младият играч, достигнал 20 попадения в най-престижния европейски клубен турнир. Той го направи на възраст 21 години и 11 месеца и така подобри постижението на Лионел Меси, който достигна тази бройка на 22 години и 8 месеца. Мбапе вкара въпросните 21 гола в 9 мача за Монако (6 попадения) и 31 двубоя за ПСЖ (15 попадения) в състезанието.

