В Ман Юнайтед продължават да вярват на Солскяер и няма да го уволняват

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Оле Гунар Солскяер ще остане на поста си, въпреки отпадането от Шампионската лига, съобщава “Гардиън”. Ръководството на тима е разочаровано от отпадането, но продължава да вярва в проекта на норвежеца, а това е подкрепяно и от статистическите данни като процент победи, както и продължаващата възходяща траектория, въпреки някои негативни резултати.

#MUFC games scoring 3+ goals:



Jose: 21.5%

LVG: 25.2%

Moyes: 25.5%

OGS: 32.4%

OGS since Jan: 41.5%

This season: 50%



Win %



LVG: 52.4%

Moyes: 52.9%

OGS: 55.6%

Jose: 58.3%



OGS since Jan: 63.4%

OGS this season: 61.1%



Klopp’s first 3 seasons: 52.3% (best season 57.4%)



