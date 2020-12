ЛеБрон бил наранен от коментар на свой бивш съотборник

След повече от два месеца закъснение, лидерът на ЛА Лейкърс ЛеБрон Джеймс най-сетне отговори на критиката на бившия си съотборник Кайри Ървинг. Плеймейкърът на Бруклин Нетс направи противоречив коментар по темата кой ще стреля в ключовите моменти от мачовете на Бруклин - той или другата голяма звезда Кевин Дюрант:

"Вярвам, че във всеки един отбор досега съм бил най-добрата опция в нападение в ключовите моменти от двубоите. Сега обаче е различно, защото ще знам, че и този ш*баняк (Дюрант) ще може да бележи в тези минути", каза Кайри.

LeBron shares his thoughts on Kyrie’s comments about him finally playing alongside someone who he trusts to make clutch shots. (via @RoadTrippinPod) pic.twitter.com/YO4AvrmnJW