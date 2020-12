Ето как в Гладбах отпразнуваха историческото си класиране

Въпреки че загуби с 0:2 снощното си гостуване на Реал Мадрид, отборът на Борусия (Мьонхенгладбах) имаше голям повод за радост.

За първи път в своята история "жребчетата" успяха да прескочат груповата фаза на Шампионската лига и така ще участват в елиминационната фаза на турнира. Това се случи при третия им опит да го сторят, след като в предишните два не успяха да заемат някое от първите две места. Този път обаче те завършиха втори в своята група, нареждайки се именно зад "лос бланкос". Така те изпревариха по-опитните евробойци Шахтьор (Донецк) и Интер.

В социалните мрежи набра популярност видео как играчите на Гладбах с нетърпение очакват края на мача между "миньорите" и "нерадзурите". Двубоят на германците вече беше приключил и затова играчите се събраха и заедно гледаха край терена последните секунди от другата среща в групата, чийто изход щеше да определи тяхната съдба в турнира.

