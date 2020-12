Рамос: Това беше денят, часът, моментът

Капитанът на Реал Мадрид Серхио Рамос изрази радостта си от важната победа с 2:0 над Борусия (Мьонхенгладбах) с публикация в Туитър. Този успех гарантира първото място на "лос бланкос" в групата им в Шампионската лига и дойде след двe попадения на Карим Бензема, който беше поздравен от защитника.



Крал Бензема закара Реал Мадрид в следващия кръг (видео)

"Това беше денят, часът, моментът. Ние сме Реал Мадрид! Поздравления за двата гола, Бензема!! #HalaMadrid", написа Рамос, за когото това беше мач номер 127 в турнира.

Era el día, era la hora, era el momento.

¡Somos el @realmadrid!

This was the day, the moment, the time. We are #RealMadrid!

Congrats on the brace, @Benzema!!#HalaMadrid pic.twitter.com/074gVpsGMT