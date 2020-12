Бокс Антъни Джошуа: Харесва ми, че Пулев излиза наперен, в събота ще стане добър мач 10 декември 2020 | 10:50 - Обновена Прочетена 899 0



Звездата на англичанина изгря на олимпийските игри в Лондон през 2012-а. Той спечели златния медал, а година по-късно дебютира при професионалистите.



Походът на Джошуа към световната титла се увенча с успеха през 2016-а. Той нокаутира във втория рунд Чарлз Мартин, а след това обедини три от най-престижните пояси. Британецът от нигерийски произход пенсионира Владимир Кличко и надви класните Джоузеф Паркър и Александър Поветкин, преди да се препъне в мексиканеца Анди Руис. Джошуа успя да спечели реванша и стана за втори път световен шампион.



- Антъни, какво предпочитате - онлайн интервюта или класически разговори лице в лице?

- Предпочитам онлайн. Не знам защо. Чувствам се по-отпуснат. Мога да съм по потник. Да си остана в спалнята, в моя изолиран свят и да разпускам. Затова харесвам повече онлайн.



- Тренировъчният лагер по време на пандемия е нещо ново за всички в бойния бизнес. Кои бяха най-трудните неща, към които трябваше да се адаптирате през тези месеци?

- Беше много трудно. Имахме правила във Великобритания. Можехме да тренираме навън само по един час. Правих бой със сянка в градината. Заложих на боксовата подготовка. Не ходех в залата, за да помпам тежести. Използвах тялото като тежест за упражненията. Затова бях в доста добра кондиция за бокс. Това помогна да се подготвя за мача. Чувствах се отпуснат и силен.

View this post on Instagram A post shared by Anthony Joshua (@anthonyjoshua) - Година и половина по-късно намерихте ли отговор на въпроса какво се случи в първия мач с Анди Руис? Защо не бяхте във вашата позната върхова ментална и спортна форма?

- Анди е добър боксьор. Нека да му дадем дължимото. Ако споделя всичко, което бих могъл да направя, ще отнема от неговия успех. Искам всички да вярват, че Анди е най-великото нещо след Мохамед Али, защото по този начин ще изглеждам страхотно, след като загубих от един велик боксьор. Анди беше по-добрият онази вечер.

- Привлякохте нов треньор към вашия екип - Анхел Фернандес, преди реванша с Руис. Изглежда, той повлия на вашия стил по отношение на играта с крака. Бяхте различен Антъни Джошуа. Работехте от дистанция. Ще използвате ли този стил за в бъдеще, като се започне от мача с Пулев?

- Честно казано, каквото и да покаже Пулев, аз имам много отговори. За Анди трябваше да се адаптирам. Никога не се бях боксирал с някой като него преди. Поне знам, че мога да играя по този начин. Пулев е много различен от Анди. Руис е нисък, приведен и има бързи ръце от близка дистанция. Пулев е с изправен гард, строен, има хубав удар с водещата ръка, както и деснячка. Тотално различен стил. Трябваше да се адаптирам с Анди Руис, ако се наложи, ще го направя и с Пулев. Кубрат е много силен и агресивен. Ще се срещнем и ще бъде сблъсък на двама добри боксьори от тежка категория.

- Колко различен е Антъни Джошуа от предишната версия през 2017-а, когато първоначално трябваше да се биете с Пулев?

- Тогава хората казваха, че имам слабости. Но нямах представа още колко силни страни притежавам. Когато загубих, започнах да работя върху моите слабости. Те се подобриха. С течение на времето се развих като боксьор и личност. Спечелих мачове, загубих един. Нокаутирах съперници. Мен ме свалиха в нокдаун. Изправих се. Научих се как да боксирам по-добре. Върнах си титлата. Сега съм по-силен, опитен и разумен. Опитът е най-добрият учител. Точно затова нямам търпение да дойде мачът в събота, защото ще добавя още опит. Ще се нуждая от него за в бъдеще.



- Владимир Кличко мина по подобен път след три загуби с нокаут и след това 10 години беше без поражение. Вие бяхте в лагера на украинеца през 2014-а, когато той се би с Пулев. Поддържате ли все още връзка и даде ли ви Владимир някакъв съвет за мача с Кубрат?

- Поддържаме връзка с Владимир. Ние сме приятели, при това не само заради бокса. Опитвам да не му задавам прекалено много въпроси, защото Владимир срещу Пулев е един мач. Аз срещу Владимир е друг. Аз срещу Пулев е още по-различен заради различните хора, стилове и манталитет. Питам Владимир неща около организацията на лагери, как да остана постоянен, да поддържам дисциплина. Подобна информация ми помага. Единственият човек, който може да ме победи, не е Пулев, а самият аз. Трябва да подготвя себе си. Затова питам Владимир въпроси как самият аз мога да се подобря.



- Кое е нещото, което сте запомнили най-силно от лагера с Кличко?

- С течение на годините ставаш много уверен и тогава започваш да тренираш у дома. Можеш да си отдъхнеш. Но той винаги се готвеше в тренировъчни лагери. Изолираше се. В продължение на 20 години като професионалист беше дисциплиниран. Това беше основата за неговия успех. Научих от шампион като него, че здравата работа побеждава таланта. Той имаше дисциплина и работеше усилено. Много боксьори в тежка категория са талантливи, но едва няколко се трудят толкова сериозно, че да отидат на следващото ниво. Това научих от Владимир Кличко.

View this post on Instagram A post shared by Anthony Joshua (@anthonyjoshua) - Кои са най-силните черти от стила на Пулев и в кои елементи го превъзхождате?

- Предимството на Пулев е, че няма какво да губи. Може само да спечели. Той се бие за българския народ. Има доста сила зад гърба си, което е добре. Много е уверен. Излиза наперен, което ми харесва. Знам, че в събота ще стане добър мач.



- Вашите предишни четири мача във Великобритания бяха на футболни стадиони пред десетки хиляди зрители. Според мнозина именно феновете ви помогнаха да се съвземете от нокдауна в шестия рунд срещу Владимир Кличко. Сега ще се биете пред 1000 души. Доста необичайна атмосфера. Смятате ли, че това може да бъде фактор в мача?

- Като аматьор много пъти съм се бил пред 100, 200 човека. Това беше само преди 8-9 години. Не е толкова отдавна. Ще ми бъде спокойно, но когато Пулев започне да замахва с ляв-десен и ъперкът към главата, изобщо няма да мисля за феновете. Ще трябва да се фокусирам върху работата. Не знам как ще ми се отрази. Ще се концентрирам върху излизането към ринга, а след това и за мача. Дори и да има един милион души наоколо или само един, както е всеки ден в залата по време на спарингите, ще се бия със сърце. Когато тренираме с моя малък екип, го правя, все едно целият свят гледа. Готов съм да покажа какво мога и пред по-малка публика.

View this post on Instagram A post shared by Anthony Joshua (@anthonyjoshua) - Заради пандемията много хора имаха финансови проблеми. Вие с Пулев също трябваше да си намалите хонорарите. Не ви питам за конкретните цифри, но бихте ли ни казали колко голям жест сте направили, за да се състои този мач, който да зарадва хората в ужасната 2020 година?

- Ще се отплатя на хората, като им дам един мач от тежка категория. Правителството допусна 1000 фенове в залата, което е благословия. Това ще бъде допълнителна отплата за тях, защото те ще могат да излязат от своите домове по време на пандемията и да видят мач за световната титла. Обещавам хубава вечер, която ще помнят още дълги години. Ще могат да разказват на своите деца. Надявам се да вдъхновя младите, следващата генерация. Ако те успея да вземат нещо положително от този мач, могат да променят цялото общество.



- Какво бихте казали на българските боксови фенове?

- Здравейте на всички в България! Надявам се, че сте добре. Имам доста български приятели. Скромни и добри хора. Знам, че подкрепяте Пулев. А аз подкрепям вас. След мача ще си стиснем ръцете с всички вас. Ще се уважаваме. В крайна сметка сме хора. Сега сме разделени. Ще се бием, а след това ще си стиснем ръцете и ще бъдем заедно. И нека уважението към бокса в България да продължи.



