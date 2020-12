След изблика на Райола: В Юнайтед са готови да се разделят с Погба

Гневният изблик от преди няколко дни на Мино Райола към Манчестър Юнайтед е прелял чашата и затова от клубното ръководство са готови да се разделят със своята звезда Пол Погба, пише "Сън". Както е известно, топ агентът разкри, че футболистът е нещастен на "Олд Трафорд" и че е настъпил моментът той да си тръгне оттам.



От Юнайтед дълго време отказваха да се поддадат на извиването на ръце от страна на Райола и бяха непреклонни в намерението си да продадат 27-годишния халф. Според изданието обаче те вече били готови да приемат поражението и да позволят на рекордната си покупка да напусне. В клуба искали да си върнат инвестираните 105 млн. евро в него, но може да се наложи да свалят цената му до 55 млн. евро, за да му намерят купувач.

Manchester United have decided they want to sell Paul Pogba after the latest outburst from his agent Mino Raiola, says The Sun.



