Суперзвездата на италианския футбол Паоло Роси почина на 64
10 декември 2020



Суперзвездата на италианския футбол през 1982 г. изведе Италия до спечелването на Световна купа, като вкара шест гола, с което спечели "Златната обувка" за голмайстор и "Златната топка" за най-добър играч на първенството. Същата година е награден със "Златната топка" на списание "Франс футбол" за най-добър футболист в Европа.

Паоло Роси, който е роден на 23 септември 1956 г. в град Прато, играе в отборите на "Комо", "Виченца", "Перуджа", "Ювентус", "Милан" и "Верона". В състава на "Ювентус" печели Купата на носителите на купи през 1984, Суперкупата (1984), и Европейската купа през 1985 година.



За националния футболен отбор на Италия има 49 мача и 20 отбелязани гола.



“Толкова тъжна новина – Паоло Роси ни напусна, обяви водещият на RAI Sport Енрико Вариале, без да назовава причината за смъртта на бившия носител на Златната топка. - Незабравимият Паблито, който накара всички нас да се влюбим в лятото на 1982 година и който бе прекрасен и компетентен колега в RAI в последните години”.



