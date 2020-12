Бокс Кубрат: Ще се бия за баща ми 10 декември 2020 | 03:40 - Обновена Прочетена 270 0



"Трябва да разберете баща ми. Той бе шампион на България в тежка категория и бе маниак на тема бокс - обичаше този спорт до лудост. Той искаше децата му да бъдат шампиони по бокс, но първото му дете бе дъщеря, след това той има още две дъщери, преди да се роди първото момче. Първите ми разговори с баща ми са били за бокс. Вкъщи имам снимка с ръкавици, които ми стигат почти до подмишниците. Тогава съм може би на една година. На четири имам още една подобна снимка", споделя Пулев пред "Daily Mail".

PULEV PLANS TO DERAIL JOSHUA-FURY MEGA FIGHT



“We see a lot of mistakes from Anthony,” said Pulev. “A lot of bad sides to him. I think these mistakes, and the bad sides, stay." @KubratPulev #JoshuaPulev#anthonyjoshua #boxinghttps://t.co/19Jq2sXPGu via @UFC21 — FightPost (@UFC21) December 9, 2020

"Спомням си как веднъж казах на баща ми: "Татко, искам с брат ми да излезем да играем с другите деца". Но той каза: "Не, не, не, сега ще ви покажа нещо". Тогава ни заведе в мазето и ни накара да удряме ръцете му. Това бе животът ми. Баща ми постоянно говореше за бокс. Той казваше: "Вие ще сте големи шампиони и всеки ще знае кой е Кубрат и кой Тервел". Ние бяхме малки и аз понякога си мислех, че е луд, наистина ли вярва в това нещо? В нашето семейство нямахме много пари, както и повечето хора в малките страни. Но той ни казваше: "Ще имате пари, ще имате уважение, хората ще ви познават". Когато си говорим с Тервел сега, често споменаваме това и сме изумени как всичко стана факт", казва още Кобрата.

Kubrat Pulev summed up. "Some big stiff, stupid European fighter". #boxing #JoshuaPulev pic.twitter.com/BTm8tyCHHs — Stay Humble Yeah (@stay_yeah) December 8, 2020

Софиянецът разказа и за тежката загуба на майка си още в ранна детска възраст.



"Загубата на майка ни ни направи още по-силни. Изгради характерите ни. Никой не си избира подобно нещо. Израснахме без да бъдем глезени или презадоволени. Това те изгражда по някакъв начин. Като бойци, с Тервел оценяваме стойността на всяка секунда, която Бог ни е дал. Роден съм за това. Баща ми почина на 80 години, преди да получа този шанс. Но той ще ме гледа отгоре и аз ще го накарам да се гордее", завърши Кубрат.





