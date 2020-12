Левски Спортният директор на Чикаго Файър: Привлякохме талантлив млад играч 10 декември 2020 | 01:24 Прочетена 78 0



Got our guy pic.twitter.com/IblAS2INzZ — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) December 9, 2020

"Продължаваме да градим силен и конкурентноспособен отбор за 2021 година, а дори и за по-дълго. Важно бе, че взехме още един млад и талантлив футболист. Станислав е динамично и работливо крило, който ще пасне идеално на нашия стил. Очакваме той да бъде ключова фигура в отбора за дълго време", заяви Хайтц.

85 appearances in 's top flight

Named 's Best Progressing Player

Europa League experience

29 youth international caps



Still just 21 years old. — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) December 9, 2020

Иванов запълва четвъртата квота за чужденец в отбора. Освен това той е четвъртото попълнение на Чикаго на играч под 23 години. Като цяло американският тим има изключително млад състав, като 16 от 30-те футболисти, картотекирани за сезон 2021 година са под 23 години.

