Локомотив (София) Lokomotiv (Sofia)

Созопол 2:0 Локомотив (София)

последен:
05.12.2020

Локомотив (София) - Лудогорец 2

следващ:
14.12.2020

създаване: 1929г.
стадион: "Локомотив"
президент: Иван Василев
треньор: Иван Колев
web: Локомотив (София)

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Втора лига

Съдийски назначения за 17-и кръг на Втора лига

09 декември 2020 | 17:42 - Обновена
Прочетена 41
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Станаха ясни съдиите, които ще свирят срещите от 17-ия кръг на Втора Лига:
"11, Дек 2020 г. Петък 12:45 ч.
ФК Кариана - Хебър 1918
ГС:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АС1:    Димитър Русенов Русев    АС2:    Петър Милчев Рангелов
4-ТИ:    Йото Валентинов Гарабедов                    
СН:    Крум Добринов Стоилов     
 
11, Дек 2020 г. Петък 12:45 ч.
ПФК Нефтохимик 1962 АД - Спортист 2009
ГС:    Красимир Маргаритов Кръстев    АС1:    Красимир Атанасов Атанасов    АС2:    Александър Христов Апостолов
4-ТИ:    Димитър Иванов Желязков                    
СН:    Иво Величков Боев     
 
12, Дек 2020 г. Събота 14:00 ч.
ОФК Локомотив Горна Оряховица - ПФК Септември Сф
ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Петър Велизаров Митрев    АС2:    Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ:    Георги Николов Николов                    
СН:    Димитър Панайотов Костов     
 
12, Дек 2020 г. Събота 14:00 ч.
Миньор - ФК Созопол
ГС:    Стилян Стоянов Колев    АС1:    Венцислав Бориславов Банчев    АС2:    Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ:    Димитър Цолов Буров                    
СН:    Илко Мирославов Топалов     
 
12, Дек 2020 г. Събота 14:00 ч.
ПФК Добруджа 1919 - Септември См
ГС:    Владимир Вълков Вълков    АС1:    Светослав Колев Енчев    АС2:    Васил Стоянов Шавов
4-ТИ:    Кристиян Николов Колев                    
СН:    Стоян Иванов Вътев     
 
12, Дек 2020 г. Събота 18:45 ч.
ФК Литекс - ОФК Янтра 2019
ГС:    Красен Иванов Георгиев    АС1:    Владимир Тодоров Ташков    АС2:    Теодор Пешев Петров
4-ТИ:    Никола Павлов Петров                    
СН:    Тихомир Димитров Костовски     
 
14, Дек 2020 г. Понеделник 14:00 ч.
ФК Локомотив 1929 - ПФК Лудогорец 1945 II
ГС:    Иво Венциславов Андреев    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ:    Петър Григоров Григоров                    
СН:    Александър Костадинов Костадинов     
 
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията".

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Спортни новини		 Прочетена 41

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                  Британският регулатор: Алергичните да не си слагат ваксината на "Пфайзер"

                
              

            

            
            
          

		
	













			
			
			

			


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