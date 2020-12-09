Съдийски назначения за 17-и кръг на Втора лига

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Втора лига
Станаха ясни съдиите, които ще свирят срещите от 17-ия кръг на Втора Лига:
"11, Дек 2020 г. Петък 12:45 ч.ФК Кариана - Хебър 1918
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Петър Милчев Рангелов
4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов
СН: Крум Добринов Стоилов
11, Дек 2020 г. Петък 12:45 ч.
ПФК Нефтохимик 1962 АД - Спортист 2009
ГС: Красимир Маргаритов Кръстев АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Александър Христов Апостолов
4-ТИ: Димитър Иванов Желязков
СН: Иво Величков Боев
12, Дек 2020 г. Събота 14:00 ч.
ОФК Локомотив Горна Оряховица - ПФК Септември Сф
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ: Георги Николов Николов
СН: Димитър Панайотов Костов
12, Дек 2020 г. Събота 14:00 ч.
Миньор - ФК Созопол
ГС: Стилян Стоянов Колев АС1: Венцислав Бориславов Банчев АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Димитър Цолов Буров
СН: Илко Мирославов Топалов
12, Дек 2020 г. Събота 14:00 ч.
ПФК Добруджа 1919 - Септември См
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Кристиян Николов Колев
СН: Стоян Иванов Вътев
12, Дек 2020 г. Събота 18:45 ч.
ФК Литекс - ОФК Янтра 2019
ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Владимир Тодоров Ташков АС2: Теодор Пешев Петров
4-ТИ: Никола Павлов Петров
СН: Тихомир Димитров Костовски
14, Дек 2020 г. Понеделник 14:00 ч.
ФК Локомотив 1929 - ПФК Лудогорец 1945 II
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ: Петър Григоров Григоров
СН: Александър Костадинов Костадинов
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията".
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