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последен:
06.12.2020

ЦСКА-София - Ботев (Враца)

следващ:
13.12.2020

създаване: 1948г.
стадион: "Българска армия"
президент: Гриша Ганчев
треньор: Бруно Акрапович
web: ЦСКА-София / bgclubs.eu

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Левски

Кабаков ще свири ЦСКА-София - Ботев (Вр), ето всички съдийски назначения

09 декември 2020 | 17:27 - Обновена
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Станаха ясни съдиите, които ще свирят срещите от 16-ия кръг на efbet Лига. Георги Кабаков ще ръководи срещата между ЦСКА-София и Ботев (Враца), Ивайло Стоянов пък поема Лудогорец и Черно море.
Кабаков с нов наряд в Шампионска лига
Ето всички съдийски назначения:

11, Дек 2020 г. Петък 17:30 ч.
ФК Арда - ФК ЦСКА 1948
ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Димитър Божидаров Стоилов
4-ТИ:    Димо Стоянов Димов                    
СН:    Мартин Живков Богдев     
 
12, Дек 2020 г. Събота 12:30 ч.
ПФК Берое - ПФК Ботев
ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Никифор Деянов Велков
4-ТИ:    Рюстем Джемил Карагарен                    
СН:    Антон Симеонов Генов     
 
12, Дек 2020 г. Събота 16:30 ч.
ФК Царско село 2015 - ПФК Левски
ГС:    Николай Йорданов Колев    АС1:    Петър Николов Джугански    АС2:    Дениз Пиринов Соколов
4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров                    
СН:    Атанас Петров Бозев     
 
13, Дек 2020 г. Неделя 12:30 ч.
ПФК ЦСКА-София - ПОФК Ботев Враца
ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков
4-ТИ:    Станимир Лозанов Тренчев                    
СН:    Иван Захариев Вълчев     
 
13, Дек 2020 г. Неделя 17:45 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Черно море
ГС:    Ивайло Иванов Стоянов    АС1:    Илиян Петров Капарашев    АС2:    Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ:    Ивелин Венциславов Занев                    
СН:    Георги Генов Нарлев

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.


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Спортни новини		 Прочетена 110

Добави коментар ›› Коментари (2)

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Костадин Стойчков
(Гост) 2
отговор
09 декември 2020 | 17:45

Отново на мачовете на червено и зелено облекчение отбори сам сложил любимите им сьдии Рейтинг: 0 0

...
(Гост) 1
отговор
09 декември 2020 | 17:45

То е ясно, задължително дузпа и червен картон. Рейтинг: 0 0 


							
						


							
					

					
					
						






          

            

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