Кабаков ще свири ЦСКА-София - Ботев (Вр), ето всички съдийски назначения

Станаха ясни съдиите, които ще свирят срещите от 16-ия кръг на efbet Лига. Георги Кабаков ще ръководи срещата между ЦСКА-София и Ботев (Враца), Ивайло Стоянов пък поема Лудогорец и Черно море.

Кабаков с нов наряд в Шампионска лига

Ето всички съдийски назначения:



11, Дек 2020 г. Петък 17:30 ч.

ФК Арда - ФК ЦСКА 1948

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Димитър Божидаров Стоилов

4-ТИ: Димо Стоянов Димов

СН: Мартин Живков Богдев



12, Дек 2020 г. Събота 12:30 ч.

ПФК Берое - ПФК Ботев

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Рюстем Джемил Карагарен

СН: Антон Симеонов Генов



12, Дек 2020 г. Събота 16:30 ч.

ФК Царско село 2015 - ПФК Левски

ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Петър Николов Джугански АС2: Дениз Пиринов Соколов

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров

СН: Атанас Петров Бозев



13, Дек 2020 г. Неделя 12:30 ч.

ПФК ЦСКА-София - ПОФК Ботев Враца

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев

СН: Иван Захариев Вълчев



13, Дек 2020 г. Неделя 17:45 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Черно море

ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Костадин Димитров Тановчев

4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев

СН: Георги Генов Нарлев

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.