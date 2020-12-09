Кабаков ще свири ЦСКА-София - Ботев (Вр), ето всички съдийски назначения

Станаха ясни съдиите, които ще свирят срещите от 16-ия кръг на efbet Лига. Георги Кабаков ще ръководи срещата между ЦСКА-София и Ботев (Враца), Ивайло Стоянов пък поема Лудогорец и Черно море.
Кабаков с нов наряд в Шампионска лига
Ето всички съдийски назначения:
11, Дек 2020 г. Петък 17:30 ч.
ФК Арда - ФК ЦСКА 1948
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Димитър Божидаров Стоилов
4-ТИ: Димо Стоянов Димов
СН: Мартин Живков Богдев
12, Дек 2020 г. Събота 12:30 ч.
ПФК Берое - ПФК Ботев
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Рюстем Джемил Карагарен
СН: Антон Симеонов Генов
12, Дек 2020 г. Събота 16:30 ч.
ФК Царско село 2015 - ПФК Левски
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Петър Николов Джугански АС2: Дениз Пиринов Соколов
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров
СН: Атанас Петров Бозев
13, Дек 2020 г. Неделя 12:30 ч.
ПФК ЦСКА-София - ПОФК Ботев Враца
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Иван Захариев Вълчев
13, Дек 2020 г. Неделя 17:45 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Черно море
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев
СН: Георги Генов Нарлев
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
(Гост) 2
отговор
Отново на мачовете на червено и зелено облекчение отбори сам сложил любимите им сьдии Рейтинг: 0 0
(Гост) 1
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То е ясно, задължително дузпа и червен картон. Рейтинг: 0 0