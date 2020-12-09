Определиха 11-те на Северозапад за есенния полусезон

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Трета лига
Треньорите на 18-те отбора избраха 11-ката на есенния полусезон на Северозападната Трета лига. Най-сериозна е конкуренцията при фланговите нападатели, където с равни номинации са Любомир Генчев (Янтра Полски Тръмбеш), Ангел Русев (Партизан Червен бряг) и Георги Цеков (Левски Лом).
Минималното предимство на Генчев е, че е реализирал 10 гола. С 2 по-малко е вкарал Русев, а Цеков се е разписал 5 пъти.
Общо 65 футболисти от 15 тима посочиха треньорите. Очаквано с най-много номинирани играчи – 9 е есенния първенец Левски (Лом). По 7 състезатели имат Севлиево (Севлиево) и Янтра (Полски Тръмбеш), а с по 1 по-малко от Ботев II (Враца), Спартак (Плевен) и Вихър (Славяново).
Полузащитникът Мариян Огнянов не попада сред избранниците само на двама треньори. Именно наставниците определиха лидера и голмайстор на Левски (Лом) за Футболист №1 на първия дял от първенството. Втори с 11 номинации в идеалния тим е най-резултатния играч на есенния полусезон Тихомир Кънев от Севлиево (Севлиево). С по 9 гласа третото място разделят 37-годишният десен защитник на Ботев II (Враца) – Цветко Иванов и младият халф на Спартак (Плевен) – Айвън Ангелов (19 г.).
Отбор на Северозападната Трета лига – есен 2020:
Вратар – Станислав Антонов (Партизан-Червен бряг)
Защитници – Цветко Иванов (Ботев II-Враца), Иван Пенев (Севлиево), Раиф Мурадов (Левски-Лом), Атанас Фиданин (Севлиево)
Полузащитници – Йоан Петков (Вихър-Славяново), Мариян Огнянов (Левски-Лом), Айвън Ангелов (Спартак-Плевен)
Нападатели – Тихомир Кънев (Севлиево), Любомир Генчев (Янтра-Полски Тръмбеш), Ангел Русев (Партизан-Червен бряг) / Георги Цеков (Левски-Лом)
Треньор – Благой Кръстанов (Левски-Лом)
Изборът на треньорите:
АКАДЕМИК (Свищов) – треньор Борислав Борисов
Димитър Пантев (Севлиево) – Станислав Иванов (Вихър-Славяново), Иван Пенев (Севлиево), Николай Христов (Левски-Лом), Калоян Тодоров (Партизан-Червен бряг) – Любослав Младенов (Ботев II-Враца), Мариян Огнянов (Левски-Лом), Айвън Ангелов (Спартак-Плевен) – Георги Цеков (Левски-Лом), Тихомир Кънев (Севлиево), Константин Генков (Вихър-Славяново).
Треньор – Николай Боянов (Вихър-Славяново)
БДИН (Видин) – треньор Павел Огнянов
Станислав Антонов (Партизан-Червен бряг) – Алекс Георгиев (Севлиево), Кристиян Григоров (Левски-Лом), Раиф Мурадов (Левски-Лом), Атанас Фиданин (Севлиево) – Калоян Цветков (Дреновец), Йордан Петев (Павликени), Мариян Огнянов (Левски-Лом), Айвън Ангелов (Спартак-Плевен) – Георги Стоянов (Дреновец), Виктор Василев (Ботев II-Враца).
Треньор – Любен Любенов (Ботев II-Враца)
БОТЕВ II (Враца) – треньор Любен Любенов
Станислав Антонов (Партизан-Червен бряг) – Цветко Иванов (Ботев II-Враца), Кристиян Григоров (Левски-Лом), Михаил Милчев (Първа атомна-Козлодуй), Атанас Фиданин (Севлиево) – Калоян Цветков (Дреновец), Любослав Петров (Ботев II-Враца), Айвън Ангелов (Спартак-Плевен) – Мирослав Маринов (Ботев II-Враца), Валдемар Стоянов (Локомотив-Мездра), Виктор Василев (Ботев II-Враца).
Треньор – Николай Боянов (Вихър-Славяново)
ВИХЪР (Славяново) – треньор Николай Боянов
Станислав Антонов (Партизан-Червен бряг) – Цветко Иванов (Ботев II-Враца), Раиф Мурадов (Левски-Лом), Иво Върбанов (Спартак-Плевен), Милен Тодоров (Вихър-Славяново) – Йоан Петков (Вихър-Славяново), Мариян Огнянов (Левски-Лом), Жулиен Бенков (Вихър-Славяново) – Константин Генков (Вихър-Славяново), Валдемар Стоянов (Локомотив-Мездра), Ангел Русев (Партизан-Червен бряг).
Треньор – Благой Кръстанов (Левски-Лом)
ДРЕНОВЕЦ (Дреновец) – треньор Александър Петров
Станислав Антонов (Партизан-Червен бряг) – Цветко Иванов (Ботев II-Враца), Кристиян Григоров (Левски-Лом), Раиф Мурадов (Левски-Лом), Людмил Иванов (Дреновец) – Калоян Цветков (Дреновец), Мариян Огнянов (Левски-Лом), Айвън Ангелов (Спартак-Плевен) – Георги Стоянов (Дреновец), Ремзи Неджип (Ботев II-Враца), Виктор Василев (Ботев II-Враца).
Треньор – Благой Кръстанов (Левски-Лом)
ЕТЪР II (Велико Търново) – треньор Марин Стефанов
Иван Георгиев (ЕтърII-Велико Търново) – Анатоли Киков (Левски-Лом), Иван Пенев (Севлиево), Михаил Милчев (Първа атомна-Козлодуй), Калоян Тодоров (Партизан-Червен бряг) – Тихомир Антонов (Янтра-Полски Тръмбеш), Мариян Огнянов (Левски-Лом), Айвън Ангелов (Спартак-Плевен) – Георги Цеков (Левски-Лом), Димитър Байдаков (ЕтърII-Велико Търново), Любомир Генчев (Янтра-Полски Тръмбеш).
Треньор – Петър Кръстев (Янтра-Полски Тръмбеш)
ЛЕВСКИ (Левски) – Антонио Иванджиков
Диян Вълков (Левски-Лом) – Станислав Иванов (Вихър-Славяново), Иван Пенев (Севлиево), Иво Върбанов (Спартак-Плевен), Милен Тодоров (Вихър-Славяново) – Цветомир Димитров (Левски-Левски), Мариян Огнянов (Левски-Лом), Явор Генчев (Локомотив-Дряново) – Георги Цеков (Левски-Лом), Тихомир Кънев (Севлиево), Виктор Василев (Ботев II-Враца).
Треньор – Любомир Иванов (Партизан-Червен бряг)
ЛЕВСКИ (Лом) – треньор Благой Кръстанов
Иван Ризов (Левски-Лом) – Алекс Георгиев (Севлиево), Иван Пенев (Севлиево), Николай Христов (Левски-Лом), Раиф Мурадов (Левски-Лом) – Йоан Петков (Вихър-Славяново), Мариян Огнянов (Левски-Лом), Айвън Ангелов (Спартак-Плевен) – Любомир Генчев (Янтра-Полски Тръмбеш), Тихомир Кънев (Севлиево), Момчил Савов (Локомотив-Дряново).
Треньор – Димитър Тодоров (Павликени)
ЛОКОМОТИВ (Дряново) – треньор Мартин Кръстев
Иван Ризов (Левски-Лом) – Цветко Иванов (Ботев II-Враца), Николай Христов (Левски-Лом), Раиф Мурадов (Левски-Лом), Исмаил Мастънов (Янтра-Полски Тръмбеш) – Йоан Петков (Вихър-Славяново), Мариян Огнянов (Левски-Лом), Явор Генчев (Локомотив-Дряново) – Георги Колев (Локомотив-Дряново), Тихомир Кънев (Севлиево), Момчил Савов (Локомотив-Дряново).
Треньор – Петър Кръстев (Янтра-Полски Тръмбеш)
ЛОКОМОТИВ (Мездра) – треньор Николай Нинов
Станислав Антонов (Партизан-Червен бряг) – Цветко Иванов (Ботев II-Враца), Георги Павлов (Севлиево), Иво Върбанов (Спартак-Плевен), Красен Трифонов (Павликени) – Цветин Неделчев (Левски-Лом), Мариян Огнянов (Левски-Лом), Айвън Ангелов (Спартак-Плевен) – Мирослав Маринов (Ботев II-Враца), Валдемар Стоянов (Локомотив-Мездра), Лионел Матадос (Локомотив-Мездра).
Треньор – Благой Кръстанов (Левски-Лом)
ПАВЛИКЕНИ (Павликени) – треньор Димитър Тодоров
Димитър Пантев (Севлиево) – Цветко Иванов (Ботев II-Враца), Иван Пенев (Севлиево), Николай Христов (Левски-Лом), Атанас Фиданин (Севлиево) – Йоан Петков (Вихър-Славяново), Мариян Огнянов (Левски-Лом), Йордан Петев (Павликени) – Любомир Генчев (Янтра-Полски Тръмбеш), Тихомир Кънев (Севлиево), Красен Трифонов (Павликени).
Треньор – Благой Кръстанов (Левски-Лом)
ПАРТИЗАН (Червен бряг) – треньор Любомир Иванов
Станислав Антонов (Партизан-Червен бряг) – Цветко Иванов (Ботев II-Враца), Михаил Милчев (Първа атомна-Козлодуй), Раиф Мурадов (Левски-Лом), Калоян Тодоров (Партизан-Червен бряг) – Пламен Венелинов (Първа атомна-Козлодуй), Мариян Огнянов (Левски-Лом), Атанас Георгиев (Пещера-Галата) – Георги Стоянов (Дреновец), Тихомир Кънев (Севлиево), Ангел Русев (Партизан-Червен бряг).
Треньор – Благой Кръстанов (Левски-Лом)
ПЕЩЕРА (Галата) – треньор Ивайло Петков
Иван Георгиев (ЕтърII-Велико Търново) – Станислав Иванов (Вихър-Славяново), Тони Паликрушев (Вихър-Славяново), Кристиян Григоров (Левски-Лом), Калоян Тодоров (Партизан-Червен бряг) – Юлиян Младенов (Пещера-Галата), Мариян Огнянов (Левски-Лом), Атанас Георгиев (Пещера-Галата) – Милен Тонев (Партизан-Червен бряг), Тихомир Кънев (Севлиево), Ангел Русев (Партизан-Червен бряг).
Треньор – Благой Кръстанов (Левски-Лом)
ПЪРВА АТОМНА (Козлодуй) – треньор Анатоли Тонов
Станислав Антонов (Партизан-Червен бряг) – Алекс Георгиев (Севлиево), Михаил Милчев (Първа атомна-Козлодуй), Иван Пенев (Севлиево), Атанас Фиданин (Севлиево) – Георги Цеков (Левски-Лом), Ивайло Раденцов (Спартак-Плевен), Християн Василев (Севлиево), Ангел Русев (Партизан-Червен бряг) – Милен Тонев (Партизан-Червен бряг), Ростислав Данчев (Янтра-Полски Тръмбеш).
Треньор – Благой Кръстанов (Левски-Лом)
СЕВЛИЕВО (Севлиево) – треньор Христо Кирилов
Димитър Пантев (Севлиево) – Цветко Иванов (Ботев II-Враца), Иван Пенев (Севлиево), Раиф Мурадов (Левски-Лом), Атанас Фиданин (Севлиево) – Александър Узунов (Павликени), Мариян Огнянов (Левски-Лом), Айвън Ангелов (Спартак-Плевен), Ангел Русев (Партизан-Червен бряг) – Георги Цеков (Левски-Лом), Тихомир Кънев (Севлиево), Красен Трифонов (Павликени).
Треньор – Благой Кръстанов (Левски-Лом)
СПАРТАК (Плевен) – треньор Красимир Бислимов
Иван Георгиев (ЕтърII-Велико Търново) – Алекс Георгиев (Севлиево), Иво Върбанов (Спартак-Плевен), Лъчезар Ковачев (Спартак-Плевен), Валентино Макавеев (Спартак-Плевен) – Андриян Димитров (Спартак-Плевен), Мариян Огнянов (Левски-Лом), Айвън Ангелов (Спартак-Плевен) – Георги Стоянов (Дреновец), Тихомир Кънев (Севлиево), Ростислав Данчев (Янтра-Полски Тръмбеш).
Треньор – Благой Кръстанов (Левски-Лом)
ТРЯВНА (Трявна) – треньор Пламен Тодоров
Станислав Антонов (Партизан-Червен бряг) – Цветко Иванов (Ботев II-Враца), Иво Върбанов (Спартак-Плевен), Илиян Илиев (Локомотив-Дряново), Атанас Фиданин (Севлиево) – Александър Узунов (Павликени), Мариян Огнянов (Левски-Лом), Любомир Иванов (Партизан-Червен бряг), Йоан Петков (Вихър-Славяново) – Любомир Генчев (Янтра-Полски Тръмбеш), Тихомир Кънев (Севлиево).
Треньор – Петър Кръстев (Янтра-Полски Тръмбеш)
ЯНТРА (Полски Тръмбеш) – треньор Петър Кръстев
Радослав Рашков (Янтра-Полски Тръмбеш) – Алекс Георгиев (Севлиево), Стефан Трайков (Янтра-Полски Тръмбеш), Николай Христов (Левски-Лом), Исмаил Мастънов (Янтра-Полски Тръмбеш) – Красен Каравелов (Янтра-Полски Тръмбеш), Мариян Огнянов (Левски-Лом), Айвън Ангелов (Спартак-Плевен) – Любомир Генчев (Янтра-Полски Тръмбеш), Тихомир Кънев (Севлиево), Момчил Савов (Локомотив-Дряново).
Треньор – Благой Кръстанов (Левски-Лом)
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