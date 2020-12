Кобрата и Джошуа се засякоха в балона (видео)

Неочаквана среща изпревари официалната пресконференция и Кубрат Пулев и Антъни Джошуа се видяха за кратко.

Двамата се засякоха в лобито на хотела, в който са настанени в изолация, заедно със щабовете си. От “Мачруум Боксинг” разпространиха кратко видео, на което се вижда как Пулев и Джошуа се озовават на едно и също място, в едно и също време.

“Няма скришно място в балона”, написаха от компанията на Еди Хърн.

В клипа Кубрат седи в лобито на “балона” и говори с хора от екипа си, като в същия момент щабът на Джошуа влиза през вратата, а малко след тях се появява и Ей Джей.

There's no hiding place in the bubble #JoshuaPulev pic.twitter.com/JvJlIDIlnh