Разкриха тайното оръжие на Антъни Джошуа

"Аз съм добре подготвен", "Страхотно - крака, джаб, позиция на ръцете, отбраната създава страхотна атака", такива мотивационни надписи е имало по стените на съблекалнята на Джошуа преди втория мач с Анди Руис.

Клейтън е вторият отляво, който държи един от поясите на Ей Джей



Клейтън става част от екипа на световния шампион преди година и за това кратко време успява напълно да го преобрази.

"Използвам това за някой, който влиза за първи път в залата, и за елитните спортисти. Започвам с това в началото на всяка тренировка за психическа загрявка. Това са всички мои знания от последните 30 години. Това, което заинтересува AJ от моите учения, беше, когато говорих за грацията и ритъма. Дивите животни се движат по невероятно грациозен начин, независимо дали са ловецът или жертвата – техните движения са ефективни за самото им оцеляване", заяви Клейтън.

"Очаквам да развия тази грация в индивида, започвайки от това как да диша ефективно, след това да осъзнае тялото си и как да генерира релаксация. Дихателната работа е неизползван път в спорта и живота. Засяга енергията на ума", добави още той.



Това е философията, която Джоби Клейтън преподава на Джошуа и благодарение на която той стига до сладкото отмъщение срещу Анди Руис.

Клейтън и Джошуа в съблекалнята преди реванша с Анди Руис



"Антъни има детско любопитство. Гениите са хора, които могат да проявят такова и да го издигнат на следващото ниво. Заедно с това, той има работната етика, която много му помага. Ей Джей сега мисли по-ясно какво прави. Хората си мислеха, че ще се бори да получи ума, който притежават другите боксьори, когато се изправят срещу него на ринга, но сега е в състояние да взима страхотни решения от спокойна перспектива", каза Клейтън.



Мотивационните цитати по стените на съблекалнята са последната част от методологията на гуруто за подготовката на бойците.

Mind over matter ‍ pic.twitter.com/Mtecfy4SME — Anthony Joshua (@anthonyfjoshua) December 3, 2020 "Те са котвите за целите на нашата подготовка. "Само величие" - е мантрата, която използваме сега", добави още той.



Клейтън е вдъхновен от кунг-фу филмите на Брус Лий от 70-те години на миналия век. Той гледа многократно култовата класира Enter The Dragon и е очарован от движенията, които никога не е виждал досега. Интересът му към бойните спортове е подклаждан и от неговия баща, който му купува книга за живота на легендата в тежка категория Джо Луис. Клейтър се състезава за кратко като тийнейджър, но към 18-ата си годишнина вече е привлечен към треньорството. Това е 30-ата му година като инструктор по бойни спортове и бокс. Той се възхищава на кубинския аматьорски бокс.



"Кубинциет имат много по-малък генофонд, от който да избират, но имат тази невероятна система", възхвалява ги Клейтън.



Той управлява боксовата зала Firewalker в Улвърхамптън, където тренира също така и бойци на UFC, но най-известният му проект беше да разшири съзнанието на Джошуа след шокиращата първа загуба.

Body & vision aligned pic.twitter.com/w9g67Fb1Rp — Anthony Joshua (@anthonyfjoshua) December 3, 2020 "Не знам не съм отворил очите на Джошуа. Беше любопитен и затова се обърна към мен. Всичко започва в ума. Виждаме големи хора, които вдъхват страх, но не знаете какво се случва зад очите им. Очарован съм от психологията на битката и движението. В професионалния бокс, боксьорът е шефът, а треньорите са наети да ръководят и насочват. Не е лесно за боксьора да има толкова много различни гласове в главата си, но AJ го прави добре. Той уважава всички наши идеи. Има една африканска поговорка: "Селото е необходимо, за да се отгледа дете". Все още искам Антъни да не бъде ударен. Желая да продължи да бъде толкова вълнуващ и опустошителен. Искам да видя дисциплинирано представяне, малко от стария, но и малко от новия Джошуа", заяви Клейтън.

