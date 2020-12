ММА Адесаня няма търпене да удуши някой с новите си умения по BJJ 09 декември 2020 | 09:23 Прочетена 126 0



Шампионът обаче иска да смени малко репутацията си на опасен страйкър. Австралиецът сподели, че е получил лилав колан по жиу-житцу под ръководството на Андре Галвао.

В последните три години и 9 двубоя в Октагона Израел Адесаня е опитал 3 тейкдауна и 3 събмишъна, които са били неуспешни. В същия период той е нанесъл 1166 удара, както и 11 нокдауна.Шампионът обаче иска да смени малко репутацията си на опасен страйкър. Австралиецът сподели, че е получил лилав колан по жиу-житцу под ръководството на Андре Галвао. "Първоначално мислих, че не го заслужавам, но вярвам в неговата преценка," сподели Адесаня. "Надявам се вече да се опитват да ме съборят по-често, за да мога да удуша някого. В началото на кариерата ми в UFC опонентите ми се опитваха да ме съборят, но после видяха че не им се получава и предпочитаха да играят в стойка с мен, което отново не им се отдаде.

Така че ще трябва отново да пробват събарянията. Имам някои нови номера, които искам да използвам”, добави той.



В момента "The Last Stylebender" се готви за двубой в полутежката категория и битка с новия шампион там Ян Блахович, който също като Адесаня не обича играта на земя - има само един опит за тейкдаун в последните си 5 двубоя.



