Везенков с 10 точки при победа на Олимпиакос над Барселона

Олимпиакос започна мача със серия от 12:0 и до края водеше в резултата. Домакините на няколко пъти стопяваха пасива си до 2-3 точки, а един път изравниха за 77:77 4:52 минути преди края.

What a win for @olympiacosbc in Barcelona tonight pic.twitter.com/8xfPVqr18B — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 8, 2020 За победителите Хасан Мартин се отличи със 17 точки и 8 борби, а 16 точки вкара Шакил МакКисич. За Барселона с 16 точки завърши Никола Миротич, а с 15 Брандън Дейвис.



Олимпиакос има 6 победи и 5 загуби и заема десето място в класирането, а Барселона е начело с 9-3.

13 assists to match his All-Time high! @Shved23 shared the for his teammates tonight pic.twitter.com/ktk8VV9pTd — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 8, 2020 Руският Химки загуби домакинството си на Армани Милано с 93:102 (20:28, 27:26, 21:18, 25:30) в отложена среща от осмия кръг. Шейвън Шийлдс вкара рекордните в кариерата си в турнира 26 точки за Армани Милано. Зак Лидей добави 18 точки, а Малкълм Дилейни се отчете с 16 точки и 7 асистенции. Йонас Йеребко беше най-резултатен за Химки с 20 точки и 7 борби. Ерик Маккалъм се отчете с 18, а Джордан Мики записа 17 точки. Алексей Швед направи "дабъл-дабъл" - 13 точки и 13 асистенции.



Армани Милано е с баланс от 7-4, което му отрежда четвърто място в класирането, докато Химки е последен с 2 победи и 10 загуби.

.@AnadoluEfesSK times its run to get the WIN! pic.twitter.com/4zisNfvxgX — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 8, 2020 Турският Анадолу Ефес победи гостуващия АСВЕЛ Вильорбан със 72:68 (13:19, 20:8, 15:17, 24:24) в отложен мач от петия кръг. Домакините са с баланс 7-5 на седмо място в класирането, а АСВЕЛ има три победи и осем загуби на предпоследната 17-а позиция. За победителите Василие Мичич реализира 22 точки, а с 18 завърши Шейн Ларкин. За френския тим по 14 точки вкараха Дейвид Лайти и Уилям Хоуърд.



