Дортмунд обърна Зенит, вундеркиндът на Борусия с нов рекорд (видео)

Отборът на Борусия (Дортмунд) постигна обрат и победи с 2:1 при гостуването си на Зенит от последния кръг на група F в Шампионската лига.

Домакините поведоха в 16-ата минута с гол на Себастиан Дриуси. В 45-ата капитанът на "жълто-черните" Марко Ройс разтресе гредата. Те все пак успяха да изравнят в 68-ата, когато след изпълнение на корнер Лукас Пишчек добута топката в противниковата мрежа. В 78-ата бившият играч на питерци Аксел Витсел ги наказа с далечен шут по земя и донесе пълния обрат в мача.

Двубоят ще бъде запомнен с рекорда, който постави Юсуфа Мукоко. Детето чудо на Борусия се появи на терена в 58-ата минута и така се превърна в най-младия играч в историята на Шампионската лига със своите 16 години и 18 дни. Миналия месец той стана и най-младият футболист, участвал в мач от Бундеслигата.

1 – Aged 16 years and 18 days @BlackYellow’s Yousouffa #Moukoko becomes the youngest player to ever appear in the @ChampionsLeague – Moukoko beats Celestine Babayaro’s old record by 67 days. Prospect. #UCL #ZenitBVB pic.twitter.com/F6KCL5dbdY