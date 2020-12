Треньорът на Гладбах: Отбори като Реал Мадрид са най-опасни под напрежение

Борусия (Мьонхенгладбах) се нуждае само от 1 точка от визитата си на Реал Мадрид, за да си гарантират място в елиминациите на Шампионската лига. Но треньорът им Марко Розе предупреди, че тези калкулации не означават нищо, когато срещу тебе е притиснатият до стената Реал Мадрид.

13-кратният европейски шампион в момента е в доста трудна ситуация, след като се свлече до 4-о място в Ла Лига, на 6 точки от върха. Също така са и 3-и в група В на Шампионската лига и се нуждаят от победа, за да прескочат в турнира и на пролет. Равенството в мача ще наложи Шахтьор (Донецк) да загуби от Интер и така "Белия балет" да се промуши напред единствено благодарение на по-добрия си баланс в преките двубои с германците.

"Такива отбори като Реал Мадрид действат най-добре, когато са под напрежение. Това вече го видяхме срещу Интер, заяви Розе преди отборът му да се качи на самолета за Мадрид. "Ще бъде един максимално труден за побеждаване Реал, каза още треньорът, чийто тим пропусна да се класира предсрочно, губейки у дома с 2:3 от Интер миналата седмица. Защитниците Рами Бенсебейни и Токи Янчке няма да играят, докато Нико Елведи е с групата, но все още е под въпрос.

#Rose: "It's an important game for Real too. I'm sure that they will be on their game tomorrow. They have individual quality and a clear tactical approach. They like to have the ball and dominate games, but they defend well too."#DieFohlen #UCL #RMABMG pic.twitter.com/pz21adLGTl