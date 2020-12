Официално: Рамос и Карвахал се завръщат за важния мач

Капитанът на Реал Мадрид Серхио Рамос и десният бек Даниел Карвахал попаднаха в групата на Реал Мадрид за утрешното домакинство на Борусия (Мьонхенгладбах) в Шампионската лига. Двубоят е от решаващо значение за бъдещето на "лос бланкос" в турнира.

Рамос пропусна последните пет мача на отбора си заради мускулна травма на дясното си бедро, получена по време на мача между Испания и Германия през миналия месец. Отсъствието му определено се усети, тъй като във въпросните пет срещи Реал спечели само две от тях, записа едно равенство и допусна две поражения. Карвахал също отсъстваше в преходните три срещи на Реал, отново поради мускулна контузия.

Our 21-man squad for the match against @borussia_en! #RMUCL | #HalaMadrid pic.twitter.com/s9tcHZ2fJU