Конте: Договорка между Реал М и Гладбах? Това е ШЛ, а не състезание в бар

Наставникът на Интер Антонио Конте не очаква Реал Мадрид и Борусия (Мьонхенгладбах) да се споразумеят за реми в утрешния двубой помежду си в Шампионската лига. Ако "нерадзурите" победят Шахтьор (Донецк) по същото време, равенството в другия мач ще класира напред както "лос бланкос", така и "жребчетата".

"Ситуацията в средата на терена не е най-добрата. Ще направим оценки и ще се опитам да взема най-добрите решения. Артуро Видал няма да ми бъде на разположение. Да рискуваме с него означава да увеличим периода му на възстановяване, а не можем да си позволим това. Без него обаче спечелихме в Германия и отново ще играем като голям отбор.

