Нойер: Льов не е затворил напълно вратата за Мюлер и Боатенг

Вратарят на Байерн (Мюнхен) и националния отбор на Германия Мануел Нойер е убеден, че неговите съотборници на "Алианц Арена" Томас Мюлер и Жером Боатенг все още имат шанс да играят за "Бундестима", въпреки че преди време Йоахим Льов обяви, че повече няма да разчита на тях.

"Мюлер и Боатенг са в много добра форма и са фокусирани върху работата си. Играят в успешен отбор и са изцяло концентрирани. Льов не е затворил напълно вратата за тях. Той сам отговори на всички въпроси, аз няма да правя коментари. Това, че IFFHS ме обяви за Най-добър вратар на годината? Спомняйки си за контузиите и дългия период, в който отсъствах, да получа тази награда на 34 години е нещо специално. За всички нас е специално, когато някой от отбора получи награда. Благодарен си на твоите съотборници и треньори. Това не е признание само за вратаря. То винаги говори за цялата отбрана, така че с радост ще го споделя", коментира Нойер на пресконференция.

Neuer on Müller, Boateng & the NT: "They are in very good shape and focused on their job. They're playing in a successful team and are fully focused. Löw didn't close the door completely. He answered all questions himself. There will be no comment from me." pic.twitter.com/mIgqYwtmU4