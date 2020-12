Ивайло Гоцев: Антъни Джошуа ще е "заек под светлините" - изплашен и незнаещ какво да прави

Мениджърът на претендента на IBF за световната титла в тежката категория на бокса Кубрат Пулев - Ивайло Гоцев, сподели най-голямата грешка на Антъни Джошуа в подготовката му за мача с българина.

Гоцев вярва, че това ще му изиграе лоша шега и ще му коства всичко, а светът ще стане свидетел на втора шокираща загуба за британеца след тази от Анди Руис.

Kubrat Pulev co-promoter Ivaylo Gotzev believes in his man’s upset chances against Anthony Joshua: "I know Kubrat’s mental readiness and his toughness is superior to AJ’s" #JoshuaPulev



