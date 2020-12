Ханзи Флик с добра новина преди утрешния мач на Байерн

Наставникът на Байерн (Мюнхен) Ханзи Флик потвърди, че левият бек на тима Алфонсо Дейвис ще вземе участие в утрешния мач срещу Локомотив (Москва) в Шампионската лига. Както е известно, младият играч получи контузия на десния си глезен на 24 октомври и оттогава не е бил на разположение на треньора си за двубоите на баварците.

"Алфонсо Дейвис ще бъде в състава утре. Всички сме щастливи от това. Все още не знаем дали ще стартира, или ще се появи като резерва, но той ще играе. Най-вероятно утре ще излезем с две "шестици" в халфовата линия. Освен Леон Горетцка, разполагаме също с Марк Рока, Анджело Щилер и Максимилиан Цайзер. Имаме няколко опции. Корентен Толисо сигурно ще се върне в събота, което много ще ни помогне. Локомотив (Москва) са много силен тим, особено в атака. По отношение на притежанието на топката, те практикуват добър комбинативен футбол, ако им позволиш да я владеят. Те разполагат с качествата да играят футбол. Нашата задача ще бъде да стесним пространствата и да бъдем компактни", заяви Флик на пресконференцията си преди срещата.

