Бившият английски национал Кени Сансъм е диагностициран с деменция

През май Кени Сансъм е приет в болница с неясна диагноза, след като е почувствал дискомфорт и странни процеси в тялото си.



"Кени беше изписан от първата клиника и след това настанен в друго лечебно и хоспис, след като е установено, че има Синдрома на Вернике-Корсакоф, тип на мозъчно разстройство и форма на деменция", се казва в изявление на Кристъл Палас.



Той се намира в ранните етапи от болеста, когато тя все още е обратима и лечима. С подкрепата на семейството и болногледачите той прави първите стъпки към възстановяването си, се казва още в официалното съобщение на клуба.



Сансъм започва кариерата си в Кристъл Палас през 1975-а година преди да се присъедини към Арсенал, за които е записал 314 мача.

Той е част от отбора на Англия на Световното в Мексико през 1986-а година и играе в срещата, в която Дон Диего използва ръката си, за да вкара за 2:1.



The family of Kenny Sansom wish to update Crystal Palace supporters on Kenny’s health.



