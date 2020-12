Бокс Огромен скандал е на път да помрачи сблъсъка Джошуа - Пулев 08 декември 2020 | 09:05 - Обновена Прочетена 2291 0



“Изцяло в правомощията на Matchroom Boxing Limited е да издаде документ, в който да фигурират имената на представителите на българските медии, които са дали заявка за акредитация за освобождаването на нашите журналисти от задължителната 14-дневна карантина.



Това писмо се нарича Quarantine Exemption и се издава на всеки, влизащ във Великобритания по бизнес, най-вече на журналисти. Оторизирани да издават подобни писма са организаторите на всички събития, за които биха пътували в Обединеното кралство чужденци, подчертавам – по работа. И отново подчертавам – този документ, който се издава изцяло в унисон с британското законодателство, служи до момента предимно на представители на медии”, съобщи журналистката Влади Лазарова, която е пресаташе на Кубрат Пулев.

View this post on Instagram A post shared by Kubrat Pulev (@kubratpulev) Относно безпрецедентната ситуация вече са проведени десетки разговори с Външно министерство, с Министерството на младежта и спорта, с адвоката на Кубрат Пулев – Джон Уърт, който от средата на миналата седмица е в Лондон и се опитва да разреши този казус, със CEO-то на Matchroom, с тяхното пресаташе, с цялото ръководство на Българския професионален боксов съвет, както и с Британския боксов борд. За случая са уведомени президента на AIPS Джани Мерло, както и ръководителя на Британската асоциация на спортните журналисти Ашли Броудли.



“Обяснението на Matchroom от миналата седмица е нелепо. Твърдят, че в хотела са отделили само 12 стаи за журналисти, които са предоставени на английски медии. Моята информация е, че във въпросния хотел, в който е организиран т.нар. “балон” за Пулев и Джошуа, има цял празен етаж, отделно е предоставен един етаж за екипа на Джошуа, а към момента, за екипа на Пулев са отделени точно 10 стаи.



Обяснението, което последно получих от CEO-то на Matchroom Франк Смит буквално вече ме извади от кожата, защото гласи, че сме закъснели. Аз твърдя, че поне от два месеца правим опити да получим информация, касаеща медиите ни за двубоя, а многократните запитвания за условията, които трябва да спазят българските журналисти, ако искат да бъдат акредитирани от страна на Epic Sportsи Top Rank, до този момент никога не са получавали отговор, камо ли такъв, който да съдържа краен срок на заявки от наша страна. Франк Смит бе уведомен от мен за имената на журналистите ни, медиите ни и евентуалните дати на пристигане, както и готовността ни всички, които пътуват, независимо, че ще заминат с негативен PCR-тест, да бъдат тествани отново в Лондон, за наша сметка. Дори това предложение не бе уважено, а достъпът ни до активностите преди мача – пресконференция и кантар, както и на самия мач – отказани.

View this post on Instagram A post shared by Anthony Joshua (@anthonyjoshua) Отговорът от генералния секретар на Британския боксов борд Робърт Смит, който е съорганизатор на събитието в четвъртък бе лаконичен: „Не можем да ви помогнем.“



От петък, усилия да разрешат казуса помагат от Министерството на спорта. От там изпратиха писмо, подписано лично от министър Кралев до британското министерство на спорта, до Британския боксов борд, както и до службата, която издава разрешителни за влизане в страната без карантина. Отговор към момента дойде единствено от генералния секретар на боксовия им борд Робърт Смит, който уведомява Министерството ни на спорта, че препраща случая до… Matchroom”, разказа още Лазарова.

