Лампард за следващия мач на Челси: Ние ли сме фаворит?

Мениджърът на Челси Франк Лампард говори на пресконференция преди мача от 6-ия кръг на груповата фаза на Шампионската лига срещу Краснодар.

"Ние ли сме фаворит? Рано е да се говори за това, мачът с Краснодар ще бъде важен. В момента трябва да се концентрираме върху тази среща, да използваме млади играчи на различни позиции. Те ще имат нужда от тази практика“, заяви англичанинът.

Двубоят е без значение за лондончани, след като те си гарантираха първото място в групата. Руснаците също са сигурни за продължаване в Лига Европа.

„Имахме добър период, в който не допуснахме нито един гол – добави Лампард. - Това ни даде увереност за бъдещето. Трябва да наложим нашата игра. Тогава ще имаме повече увереност. За нас е важно да няма контузии. Не се тревожа за Тимо Вернер. Представя се страхотно, старае се във всичко. Фактът, че не е вкарал няколко мача, но това не му влияе. Разбира се, трябва да вкара колкото се може повече, но не мисля, че му се отразява много. Не се притеснявам за него. Няма натиск".

Up in the clouds! pic.twitter.com/zA5TgNvnYx