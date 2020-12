Изцепката на Хардън предизвика вълна от негативни коментари

Джеймс Хардън стана обект на много критики заради безотговорното си поведение през последните дни. Феновете в социалните мрежи побързаха да се нахвърлят върху звездата на Хюстън Рокетс заради видеото, в което се вижда как той посещава стриптийз клуб и неглижира мерките на НБА против разпространението на COVID-19. Новите протоколи на Лигата не са позволили на Брадата да тренира наравно със съотборниците си през вчерашния ден.

"Ето защо той никога няма да поведе отбора си към титлата. Никакво лидерство, дава лош пример за това как трябва да подхожда звездата на отбора. Представете си, ако ЛеБрон или Кауай бяха направили това...", гласи един от коментарите в "Туитър", докато други звучат по следния начин:

Looks like James Harden was at the strip club last night



(IG: ced_1m | h/t @alec_sturm )



pic.twitter.com/rhtDwuxxE4