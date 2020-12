Хърн намери съперник на Лорънс Околие, още промени в бойната карта на Джошуа - Пулев

Според първоначалните планове Околие трябваше да се бие с Кшищоф Гловацки за шампионския пояс на WBO, който бе овакантен от Олександър Усик. Полякът обаче даде положителна проба за COVID-19 и отпадна от събитието.

