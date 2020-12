НБА Хардън липсва от тренировките, но е първи в стриптийз клубовете 07 декември 2020 | 13:36 - Обновена Прочетена 377 0



Звездата на Хюстън Рокетс Джеймс Хардън продължава да ходи по нервите на своя отбор. Вчера Брадата трябваше да се появи на първата отборна тренировка при подготовката на "ракетите" за началото на новия сезон, но това не се случи. Треньорът на тексасци Стивън Сайлъс сподели на пресконференция, че протоколите на НБА за борбата с COVID-19 не са позволили на Хардън да се включи към тренировката на тима. Именно вчера в социалните мрежи се появи видеоклип, в който се вижда как гардът посещава стриптийз клуб, въпреки че от Лигата забраниха на баскетболистите да влизат в барове, нощни клубове и всякакви затворени места, в които се събират повече от 15 души.Още по-любопитно е, че Хардън е имал позволението да присъства на индивидуална тренировка след отборната вчера, но това също не е станало реалност, съобщава Тим МакМеън от ESPN. Наставникът на "ракетите" очакваше 31-годишният стрелец да се яви поне на индивидуалното занимание, но вместо това баскетболистът е казал на отбора си, че ще се присъедини към тренировъчния процес скоро.Както е известно, Хардън иска да си тръгне от Хюстън, като се спекулира, че желае да премине в Бруклин Нетс. Там той може да се събере с бившия си съотборник Кевин Дюрант и с другата звезда в тима Кайри Ървинг. Ръководството на Рокетс обаче все още няма никакво намерение да се разделя със своя лидер. "Аз просто искам да го видя тук", заяви Сайлъс след отборната тренировка. "Искам да бъде огромна част от това, което правим. Развълнуван съм, че мога да тренирам такъв играч, надявам се той да стане част от здравите ни тренировки скоро, защото има момчета, които работят усилено в двете фази на играта и цари добро настроение около целия отбор. С нетърпение очаквам да пристигне за индивидуалната си тренировка. Комуникацията лице в лице е много по-добра от съобщенията и разговорите по телефона" В същото време новото попълнение на Хюстън Джон Уол сподели, че двамата с Хардън са постигнали разбирателство и са готови да играят заедно през новия сезон. Бившият гард на Вашингтон Уизардс увери, че Брадата няма да си тръгва посредством размяна през тази година. В същото време новото попълнение на Хюстън Джон Уол сподели, че двамата с Хардън са постигнали разбирателство и са готови да играят заедно през новия сезон. Бившият гард на Вашингтон Уизардс увери, че Брадата няма да си тръгва посредством размяна през тази година.

