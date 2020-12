Снукър Робъртсън надви Тръмп в най-великия финал на UK Championship 07 декември 2020 | 13:15 Прочетена 795 0



Двама от великаните в модерната история на снукъра Нийл Робъртсън и Джъд Тръмп предложиха един от най-драматичните финали в турнир от "Тройната корона", който сте виждали и за който ще слушате тепърва занапред през годините.





Hear from the champ, @nr147 #baizeofglory @betway pic.twitter.com/dmxi52edoo — World Snooker Tour (@WeAreWST) December 7, 2020 Гръмотевицата от Австралия победи с 10:9 за трофея от Шампионата на Обединеното кралство по възможно най-инфарктния начин в двубой, продължил повече от седем часа и приключил в 03:00 часа сутринта българско време (01:00 британско), като само последната 19-а партия се проточи 66 минути и бе решена по последната розова. Тръмп можеше първи да я реализира, но я пропусна и я остави налична за подрязване, от което се възползва съперника му, за да сложи край на епичната битка и да заслужи чека за 200 хиляди паунда, както и един от трите най-ценни трофея в снукъра.



В нито един момент от финала някой от двамата не поведе с повече от един фрейм и накрая дуелът беше повече физически и психологически, като накрая Робъртсън не изпитваше радост, а огромно облекчение. Той вече има три триумфа в Шампионата на Обединеното кралство (2013, 2015, 2020) и е шестият играч с "хеттрик" след Рони О'Съливан (седем), Стив Дейвис (шест), Стивън Хендри (пет), Джон Хигинс и Дин Дзюнхуей (три). Това е първият му успех в "Тройната корона" от 5 години и общо 5-а купа в легендарната верига, като има световна титла от 2010-а и "Мастърс" от 2012-а.



Той е и рекордьор по направени сенчъри брейкове - 13 - в едно-единствено издание на UK Championship, с което подобри досегашното върхово постижение в това отношение на Стивън Хендри и Рони О'Съливан. Your Betway UK Champion, @nr147!



(on the final pink!) #baizeofglory @betway pic.twitter.com/B5PQpOfPbG — World Snooker Tour (@WeAreWST) December 7, 2020 Робъртсън вече има 19 ранкинг титли - колкото и Тръмп - като избегна трето поредно поражение във финал от Асото в колодата, който го победи за купите в Германския Мастърс и Откритото първенство на Англия. Също така Гръмотевицата от Австралия се изкачи на второ място в световната ранглиста, изпреварвайки Ракетата.



Тръмп изпусна възможността да спечели за втори път турнира, но драмата до последните секунди затвърди напълно впечатлението, че във всяко отношение това са далеч най-добрите играчи през сезона към днешна дата. 31-годишният англичанин получи чек за 80 000 паунда, а серията му от 15 победи най-накрая бе прекъсната. Все пак, той е спечелил 12 титли през последните 25 месеца.

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт"

