Гатузо: Ако някой футболист играе като мен, не бих го пуснал в игра

Наставникът на Наполи Дженаро Гатузо направи любопитен коментар след успеха с 4:0 над Кротоне. Той разкри, че ако някой от футболистите му играе по същия начин като него, по време на дните му на терена, бившият халф не би разчитал на въпросния играч. Причината е, че футболът се е променил с времето.

"Това, което искам от моите играчи, е да работят като отбор. Ако някой е като мен, не бих го пуснал в игра. Не бих го пуснал, защото искам различен тип футбол от този, който аз можех да играя. Аз бях неспособен на такъв футбол, но те го умеят и трябва да използват уменията си да подават топката, да се застъпват и да създават числено предимство. Горд съм с това, което съм постигнал, но футболът се е променил с десетилетията, включително и в Италия. Затова е правилно да сме в крак с времето. Ако бях в този състав на Наполи, щях да прекарвам доста време на пейката.

“We can’t educate our kids the way our fathers did, it’s the same thing for footballers. I personally don’t like music in the locker room, but they play it therefore it needs to be accepted. Today you can’t be as much as a hammer on certain things.“



