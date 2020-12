Три положителни проби за коронавирус отложиха старта на тренировъчния процес в Портланд

Отборът от Националната баскетболна асоциация Портланд не успя да отвори тренировъчния си център за планирания за днес старт на предсезонната подготовка, след като в тима бяха открити три положителни проби за коронавирус.



"През последните четири дни имахме три позитивни теста за COVID-19 вътре в тима", заяви Нийл Олши, президент на баскетболните операции на клуба.



"В момента проследяваме контактните лица и ще направим основно почистване и детайлна дезинфекция на тренировъчния център, преди да го отворим отново", добави Олши.



Голяма част от отборите в НБА започнаха подготовка тази седмица за началото на новия сезон, който се открива на 22 декември.

"Over the past four days, we have had three positive COVID test results within our organization. Out of an abundance of caution, having completed contact tracing, we are closing our practice facility today for deep cleaning while we run confirmatory tests” -Neil Olshey