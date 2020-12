Член на "Залата на славата" влиза в щаба на Минесота

Отборът от НБА Минесота Тимбъруулвс привлече в спортно-техническия си щаб легендата Руди Томянович. 72-годишният член на баскетболната "Зала на славата" ще бъде консултант за привличането на играчи, като ще прави анализи на младоците от Драфта и на свободните агенти, както и ще дава съвети за потенциални сделки за баскетболисти.

The Hallf of Fame coach Rudy Tomjanovich will surely add veteran leadership to the young Timberwolves squad pic.twitter.com/kTIwOCiDU2